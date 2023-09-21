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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطاقة الذرية يشارك فى اجتماعات معهد التعاون الروسي للبحوث النووية

صدى البلد

غادر  الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية متوجهاً لروسيا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة 134 للمجلس العلمي لمعهد التعاون للبحوث النووية والذي يعقد بمدينة دوبنا الروسية في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر 2023. 

وتأتي أهمية المشاركة  في هذه الاجتماعات في ظل انضمام مصر  كعضو كامل العضوية في المجلس العلمي للمعهد كما أن هيئة الطاقة الذرية المصرية هي الممثل الرسمي لمصر في المجلس العلمي. كما تأتي أهمية الزيارة في إطار توسيع وتعميق التعاون العلمي المشترك بين الهيئة والمعهد في المجالات ذات الاهتمام المشترك ولتعظيم استفادة الجانبين.

 ويضم المعهد في عضويته 16 دولة وتشمل: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلغاريا، كوبا، جمهورية مصر العربية، جورجيا، كازاخستان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مولدوفا، منغوليا، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، أوزبكستان، وفيتنام. 

ويترأس الاجتماعات  الدكتور  غريغوري تروبنيكوف مدير المعهد، و الدكتور/ سيرجي كيلين بالأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا.

ويشمل برنامج الاجتماعات : قيام أعضاء المجلس العلمي بمراجعة ومناقشة مسودة خطة تطوير المعهد للسنوات السبع القادمة للأعوام 2024-2030 ،كما سيستمع أعضاء المجلس العلمي إلى تقارير علماء المعهد الشباب .
كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة OGANESSON الجديدة. وسيتضمن جدول أعمال الاجتماعات ايضا عرض مقترحات لمنح لقب "الدكتوراه الفخرية للمعهد"، كذلك تقديم جوائز للحاصلين على افضل  الأعمال البحثية العلمية والمنهجية والتكنولوجية والتطبيقية في عام ٢٠٢٢.

و صرح  الدكتور عمرو الحاج بأن مشاركته في المجلس العلمي ممثلاً لمصر لأول مرة يؤكد على أهمية الدور المصري  وأهمية المشاركة مع مجموعة الدول الأعضاء ذات الخبرات في مجالات الطاقة الذرية في عضوية المعهد . كما اوضح بان التعاون العلمي بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والمعهد الروسي مستمر على مدار ثلاثة عقود. كما أكد على أن هذه الزيارة تدعم وتعزز اتصالاتنا مع المعهد الروسي لتطوير مشاريع مشتركة جديدة بين الجهتين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
 

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