أوكرانيا: المواطنون ينتظرون أياما صعبة بعد قصف روسي واسع النطاق

قالت الرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس، في نبأ عاجل إن أشهرا صعبة تنتظر الأوكرانيين بعد قصف روسي واسع النطاق.

ولم تفد الرئاسة الأوكرانية بتفاصيل حول ما صرحت عنه بشأن القصف الروسي.



كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين في اتجاه كراسني ليمان، وفقا وكالة تاس الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من مركز مجموعة القتال الروسية صدت هجومين لوحدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 في أوكرانيا في منطقة كراسني ليمان، وذلك باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية.

وأضافت الوزارة: "وفي منطقة تشيرفونايا ديبروفا، تعرضت تجمعات من القوات الأوكرانية والمعدات من اللواء الميكانيكي 63 واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني لإطلاق نار بالقرب من غابات سيريبريانكا وتورسكوي".

ووفقًا للدفاع الروسية، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 70 جنديًا ومركبتين قتال للمشاة وشاحنتين صغيرتين ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز D-30.

وأضافت: "كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية وأنظمة الرادار الحربية 11 طائرة بدون طيار، وذلك بنيران الأسلحة النارية، بالقرب من بيلوجوروفكا وكارامزينوفكا وفولتشياروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية".