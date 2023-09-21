أفادت وكالة رويترز للأنباء في نبأ عاجل سماع دوي إطلاق نار في عاصمة إقليم كاراباخ رغم بدء محادثات السلام.

ووصل وفد الأرمن في قره باغ صباح اليوم الخميس إلى مدينة يفلاخ الأذربيجانية لإجراء مباحثات سلام مع باكو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية.

و جاء ذلك بعدما أعلنت باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنتها في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود.



ويلتقي الجانبان في مدينة يفلاخ الواقعة على مسافة أكثر من 200 كيلومتر غرب باكو، في يوم من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة دعت إليها فرنسا للبحث في أزمة الإقليم.

كانت قد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء الأربعاء، بأن أذربيجان أطلقت النار على مواقعها الحدودية وذلك بعدما أعلنت القوات الأرمينية في إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي وقف إطلاق النار، بعد بعد مرور 24 ساعة على شن الجيش الأذربيجاني هجوما في الإقليم.

وكانت أذربيجان قد استعادت قبل ثلاث سنوات مناطق في كاراباخ وما حولها، وطالبت، بالاستسلام الكامل.

ويقول مسؤولون في كاراباخ إن 27 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 200 آخرون، منذ أن أطلق الجيش الأذربيجاني ما سماه عمليات "مكافحة الإرهاب".