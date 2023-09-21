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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تطلق حملات قومية وإعلامية لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر

صدى البلد

أصدرت وزارة العمل؛ اليوم الخميس؛ "إنفوجراف" يوضح تنفيذ وزارة العمل لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل ،وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها ،وتوفرها الدولة في هذا الشأن .                                                                 

 وكان حسن شحاتة وزير العمل قد أعلن منذ أيام  في دورة تدريبية لمحرري العمل في وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة ،والقنوات الفضائية ،عن إطلاق حملة توعية، موجها مديريات العمل بتنفيذ ذلك من خلال التنسيق مع كافة شركاء التنمية، وتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج ، وكذلك مع  الشباب ،وأيضا حث وسائل الإعلام على التوسع في الفقرات والبرامج والتقارير الإعلامية بشأن تحقيق ذلك الهدف ،ورصد  جهود الدولة ،والنماذج الشبابية الناجحة في هذا الملف..

 

كما وجه الوزير إدارة الإعلام بالوزارة  بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين بأن تتخلل كل الأنشطة فقرات قصيرة عن قيمة العمل ،وأهمية التدريب المهني ،وخطط الدولة لربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل .

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وزارة العمل الشباب العمل الحر

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