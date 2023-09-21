حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون بدمياط وأسوان

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الجهود في أسوان عن ضبط 5 قضايا مخدرات إتجار ضُبط خلالها 9.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش و6.5 كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدري الهيروين والشابو بحوزة 8 متهمين 3 منهم معلومات جنائية.



كما تم ضبط 3 قضايا أسلحة نارية ضبط خلالها بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 824 حكما قضائيا متنوعا.

وفي دمياط، تم ضبط 5 قضايا مخدرات اتجار، ضُبط خلالها 9.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و27 كيلو جراما من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش و4 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.