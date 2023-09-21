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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي: مناظرة 743 حالة مرضية ضمن قافلة طبية بمركز دشنا

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية بشرية لقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا.
وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة - وفقا لبيان اليوم /الخميس/ - إن القافلة قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لعدد 743 حاله، وتم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية وجاءت الحالات كالتالي 70 حالة باطنة و135 جلدية و60 أنف وأذن وحنجرة و100 حالة أطفال و202 حالة رمد و150 عظام و15 حالة نساء وتوليد، بالإضافة لبحث 11 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.


وأوضح رئيس الجامعة، بأن متطوعي صندوق مكافحة الإدمان قاموا بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والأسرة والمجتمع. 

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