برلمانى: الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تضم قامات قضائية وتعمل على تنفيذ القانون

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأربعاء كان موفقا للغاية، ودليل على حرص الهيئة على اتمام الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهود مكثفة للانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين و مقرات المراكز الانتخابية، مشيدا بإعلان الهيئة انها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تضم قامات قضائية وتعمل على تنفيذ القانون ضد من يخالف القواعد المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، كذلك ضد أي شخص أو مؤسسة تشكك في نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات والاستحقاق الانتخابي.

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد استحقاقا دستوريا هاما لتدعيم مسار الدولة الديمقراطية الحديثة، مشددا على أهمية مشاركة كافة المواطنين وممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.