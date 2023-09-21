كتب النصر.. 6 أكتوبر الحرب الإلكترونية الأولى وجهود تحديث أسلحة الجيش| فيديو

عرض برنامج برنامج «صباح الخير يا مصر»، ، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كتب النصر..6 أكتوبر الحرب الإلكترونية الأولى"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.



وأفاد التقرير، أنه في الذكرى لنصر أكتوبر أصدر الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم كتابه «6 أكتوبر الحرب الإلكترونية الأولى»، مستعرضا جهود تحديث أسلحة الجيش المصري وكذلك، تدريب جنوده وضباطه على الأسلحة المتطورة لتحقيق الانتصار الخالد.

شارك عبدالمنعم كضابط برتبة رائد في حرب أكتوبر



شارك عبدالمنعم كضابط برتبة رائد في حرب أكتوبر وكان له دور بارز في خطط الخداع الاستراتيجي من خلال نشر أخبار صحفية مضللة للعدو قبيل الحرب، كما عمل محررا عسكريا في جريدة الأهرام ومستشارا صحفيا برئاسة الجمهورية ورئيسا لمجلس إدارة وتحرير روز اليوسف.

ومن واقع خبرته في العمل بمركز العمليات الرئيسي للدفاع الجوي، حرص عبدالمنعم على تبسيط المصطلحات العسكرية للقارئ غير المتخصص وقدم في كتابه ملخصا لتاريخ تطوير أنظمة الدفاع الجوي حول العالم وقارن بين الأنظمة الدفاعية التي استخدمتها مصر قبل حرب يونيو عام 1967 والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي استعان بها الجيش المصري في حرب أكتوبر.



أبرز المؤلف دور الضربة الجوية الأولى في شل مراكز الإعاقة والشوشرة والتوجيه الإلكتروني لدى العدو ونجاح قواتنا الجوية في مواجهة أسطورة الطيران الإسرائيلي المدعوم من الدول الغربية بطائرات أكثر تطورا مثل الميراج وسكاي هوك والفانتوم.

