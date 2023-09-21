تحليق 33 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر تقل 750 سائحا

حلقت في سماء الأقصر 33 رحلة بالون تحمل على متنها 750 سائحا من جنسيات مختلفة في نزهة ترفيهية بسماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.

وقال أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، في تصريح اليوم، الخميس، إن طياري مطار البالون قاموا بإطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعبر السائحون عن سعادتهم لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبر الغربي.

وأضاف أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة.

وأوضح أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل بالبالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.