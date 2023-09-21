كيفية استخدام التكنولوجيا فى تمكين الشباب لرواية الأحداث وسرد القصص.. تفاصيل جديدة

أعلن (blinx) العالمية إطلاق منصاته الرقمية التي تستهدف إشراك جيل الشباب وتمكينه عبر نهج جديد في رواية الأحداث، وتغطية الأخبار، وسرد القصص الرقمية، على تنوّعها واختلافها، وتضم مجموعة واسعة ومتنوّعة من الوجوه الإعلامية الناشئة والواعدة من صانعي المحتوى ورُواة القصص.

ويهدُف إلى تقديم أفضل ما في عالم القصص والـ "فيديو"، النوعية والأصلية والفريدة، مع الحرص على إنتاج المحتوى الإعلامي الشامل والمتنوّع والمُلائم ثقافيًا، وتوفير وجهات النظر المختلفة من أبرز المسائل المثارة والملفات المطروحة

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وقال نخله الحاج، المدير العام: نستهدف تشكيل مركز ثقل وقوة دافعة للوسائط الرقمية، ما يُعزّز التميُّز في مسار رواية الأحداث، وتغطية الإخبار، وسرد القصص والـ "فيديو"، على تنوّعها واختلافها، من الأخبار والمعلومات وشؤون الساعة، إلى عالم الأعمال والتكنولوجيا، الرياضة، الترفيه وأسلوب الحياة، السياحة والسفر، الصحة والتنمية الذاتية، التغيّر المناخي والبيئة، وغيرها.

وأضاف: "يحمل صُنّاع المحتوى ورُواة القصص رسالة إعلامية متعدّدة الأبعاد تهدُف إلى توفير وجهات النظر المختلفة من أبرز المسائل المثارة والملفات المطروحة جديد في رواية الأحداث، ومقاربة مختلفة لسرد القصص."

وقال بسرعة قياسية، تضاعف حجم المقر الرئيسي لنا في "مدينة دبي للإعلام"، حيث تم الكشف عن مجموعة من التقنيات المتطورة من بينها: الأستوديوهات وتقنيات الإنتاج المعزّزة بالواقع المُمتَد