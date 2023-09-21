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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إكرامي يروي ذكرياته وقت حرب أكتوبر المجيدة| فيديو

إكرامي الشحات
إكرامي الشحات

حكى إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: «عشنا أياما عصيبا بعد حرب 1967 إلى أن تحقق النصر في حرب أكتوبر 1973.. نصر أكتوبر أمر عظيم لمصر، وكان لي أخ من أبطال حرب أكتوبر شارك فيها وكانت له بصمة».

 

وتابع خلال لقاء بثته «إكسترا نيوز»: «عشنا أيامًا رائعة جدًا في فترة حرب أكتوبر، وأتذكر أنه ما بين حربي 1967 حتى عام 1973 كانت هناك مقولة اربط الحزام، أي إننا كنا نقتصد في كل شيء مثل الأكل والشرب وكنا ندهن زجاج الشبابيك والبلكونات باللون الأزرق بسبب طائرات العدو».

 

وأكد: «فرحتنا بحرب أكتوبر كانت أكبر من حزننا في الفترة بين عام 1967 وعام 1973، ونحمد الله على أن هذا النصر كان عزيزا جدا، وكان الشعب المصري راضيا عن القوات المسلحة، وكنا عندما نرى فردا من الجيش المصري بعد نصر أكتوبر كنا نسعد بهم، لأنهم ضحوا بحياتهم في حربي 1967 و1973».
 

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