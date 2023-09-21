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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فحص وعلاج وتحصين 4200 رأس ماشية لصغار المربين بشمال سيناء

صدى البلد

أشاد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالجهود التى حققتها قوافل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري معربا عن تطلعه باستمرار تلك القوافل التى يتم تنفيذها بالمحافظة .

وفى ذات السياق أعلن الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية  انتهاء أعمال قوافل” بحوث التناسليات” الحيوانية برئاسة الدكتور مصطفى سعيد فاضل وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء.


وقامت القافلة بفحص وعلاج وتحصين عدد أكثر من (٤٢٠٠ ) رأس من  الماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة شمال سيناء  وبيانهم كالتالى :-
(١٣٣ )حيوان تم فحصها وعلاجها تناسليا وتم تأهيلهم لاسترداد كفاءتهم التناسلية  ،(٤٨٣) حيوان تم علاجهم باطنيا و(٣٣١٠) حالة  تم علاجهم  و٢٥٢ راس ماشية تم تحصينهم بالتحصينات الغير سيادية و(٢٩) حالة عملية جراحية .
بعدد اجمالي ٤٢٠٧حالة لدي ٢٩٥ مستفيد من صغار مربي الماشية 
وقال فاضل ان القافلة جابت قري ونواحي العريش والشيخ وبئر العبد لعلاج مواشي واغنام ودواب صغار المزارعين والمربين وتعتبر سيناء بوابة مصر الشرقية

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة والاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية واللواء طبيب “إيهاب صابر”رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء   ، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات ومديرية الطب البيطرى بشمال سيناء.

 

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