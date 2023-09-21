الزراعة تبحث التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال تبادل السلع والمنتجات

التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مع لوبابالو أوسكار محافظ كيب الشرقية بجنوب أفريقيا والوفد المرافق له في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة لعقد عدة لقاءات ثنائية والقيام بجولات وزيارات ميدانية.

نقل "الصياد" للوفد تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يحضر اللقاء نيابة عنه، مرحبا بالوفد في القاهرة واشار الى التوجيهات السياسية نحو تعزيز العلاقات مع كافة الدول الأفريقية، كما عرض المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية التنمية الزراعية المصرية، حيث توسعت الدولة في الإنتاج الزراعي بشكل راسي وافقي وتحسين الأصناف النباتية تحقيقا للاستغلال الامثل من وحدة التربة والمياه، وما وصلت له مصر من ترتيب عالمي متقدم في مجال الاستزراع السمكي وكذا الإنتاج الداجني.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن انبهار الوفد بما شاهدوه من تقدم وتطوير عمراني كبير في مصر والمتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة ورغبته في التعاون بين الدولة المصرية ومحافظة كيب الشرقية والتي تعتبر من أكبر ٣ مقاطعات في جنوب أفريقيا.

وهي مسقط رأس الزعيم نيلسون مانديلا والذي قام بزيارة لمصر لأول مرة في ١٩٦٢، كما أشاد بالمشروع الافريقي الهام وهو طريق القاهرة - كيب تاون والذي أكد انه بمثابة شريان حياة القارة السمراء.

وأضاف أن الوفد المرفق له يضم مسئولين عن مختلف القطاعات الزراعية والتنمية الريفية في محافظته، كما أكد ان هذه الزيارة تأتي للاطلاع على ما وصلت اليه مصر في مختلف المناحي التنموية، كما أنه حريص علي الاستفادة من خبرة مصر في الاستزراع السمكي، والتعاون على المستوي الأكاديمي، وانتهى الاجتماع الي ضرورة تعزيز التعاون الزراعي من خلال تشكيل لجنة فنية زراعية متخصصة لمناقشة الموضوعات المختلفة المعلقة بالزراعة، وايضا العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والمضى قدما في توقيع مذكرات بين الجانبين والبدء في تفعيل تلك المذكرات في محافظة كيب الشرقية، هذا وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومن الجانب الجنوب أفريقي السيد ماشيمباي - سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة والسيدة بيترز وزيرة التنمية الريفية والإصلاح الزراعي بالمحافظة.