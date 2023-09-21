إيقاف وزير الدفاع الأذربيجاني بسبب مقتل الجنود الروس في ناجورنو كاراباخ

صرح مصدر في وكالة الأمن الروسية، اليوم الخميس، بأن قائد الجيش الأذربيجاني، الذي يتحمل جنوده المسؤولية عن مقتل جنود حفظ السلام الروس، تم إيقافه عن مهامه، وتم اعتقال المشتبه بهم الأوائل.

وقال المصدر الروسي: "تم إيقاف قائد القوات المسلحة الأذربيجانية، ذاكر حسنوف، الذي أدين مرؤوسوه بقتل جنود من وحدة حفظ السلام الروسية، عن مهامه، وتم اعتقال المشتبه بهم الأوائل في الجريمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، الأربعاء، إن سيارة تقل جنود من قوات حفظ السلام الروسية تعرضت لإطلاق نار في ناجورنو كاراباخ أثناء عودتهم من نقطة مراقبة، وقتل جميع من كانوا في السيارة.

وفي محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتذر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأعرب عن تعازيه العميقة في الوفاة المأساوية لجنود وحدة حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ، ووعد بإجراء تحقيق شامل في الحادث.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال المشتبه بهم في مقتل جنود حفظ السلام الروس في إقليم ناجورنو كاراباخ أمس الأربعاء، خلال العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان في الإقليم.