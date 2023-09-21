25 سبتمبر.. وزير الكهرباء يشارك في المؤتمر الدولي لربط الطاقة في بكين

يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مدينة بكين بالصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر الدولى لربط الطاقة وذلك خلال الفترة من 25 الى 27 سبتمبر الجاري.

ويهدف المؤتمر الى الترويج للتحول للطاقة النظيفة وتعميق التعاون في مجال ربط الطاقة، كما سيتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات لمناقشة الربط العالمى للطاقة، تطوير الطاقة النظيفة، الحياد الكربونى والتكنولوجيات الحديثة في المجالات ذات الصلة، هذا وسيتم الإعلان عن عدد من التقارير البحثية وعدد من المشروعات.

كما سيتم خلال المؤتمر التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة جيديكو GEIDCO الصينية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في 2017

وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار المسئولين من الوزارات المعنية من عدد من الدول ، المنظمات الدولية ، الشركات ، جهات التمويل ، الجامعات والمراكز البحثية .

ويأتى ذلك تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتفعيلاً لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة فى ضوء ماتمتلكه مصر من إمكانيات فى هذا الصدد ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر والصين ، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.