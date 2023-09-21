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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل اجتماع السياسيات النقدية.. اعرف قرار المركزي اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي

تحسم لجنة السياسات النقدية  بالبنك المركزي المصري  خلال الساعات القلائل القادمة، سعر الفائدة علي المعاملات المصرية وذلك ضمن اجتماعها  السادس لهذا العام.

 

وكشفت مصادر مصرفية لـ صدي البلد عن احتمالية لجوء البنك المركزي المصري لرفع محدود لسعر الفائدة للمرة الثانية علي التوالي بواقع يترواح بين 0.5 و 1% علي أقصي تقدير لمواجهة تداعيات التضخم التي تراجعت بصورة طفيفة قدرها 0.3% علي أساس شهري منذ أغسطس الماضي لتصبح  40.3% بعد أن كانت 40.7% في يوليو السابق له.

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ويحاول الجهاز المصرفي خلال الوقت الراهن السيطرة علي معدلات التضخم باعتبارها التحد الأكبر لديه لمواجهة فجوات الأسعار التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي الأسواق العالمية والناشئة بخلاف تذبذب أسعار الصرف الأجنبي في البورصات الدولية.

في المقابل توقع خبراء اقتصاد ومصارف امكانية لجوء البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة دون أي تغيير بما يخالف التوجهات العالمية بشأن رفع سعر الفائدة أسوة بما قام به مجلس الإحتياطي الفيدرالي قبل أسبوعين وما تلاه من تحركات بنوك مركزية عربية لرفع الفائدة علي معاملاتها.

 

مع انطلاق الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية، سيتبقي آخر اجتماعين هذا العام من المقرر انطلاق أحدهما في 2 نوفمبر المقبل و آخرها في 21 ديسمبر 2023.

 

وخلال مطلع أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية  بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1% وذلك خلال اجتماعها الخامس .

قالت لجنة السياسيات النقدية إنها رفعت سعر عائد الإيداع عند 19.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%.

ورفعت اللجنة من سعر عائدي الإئتمان والخصم عند 19.75% لأي منهما.

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