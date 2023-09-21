محافظ بني سويف يوجه بالتوسع في إقامة معارض «أهلا مدرستي» للتخفيف عن الأسر

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بالتوسع في إقامة معارض "أهلا مدرستي" بهدف التخفيف عن كاهل الأسر وتوفير جميع مستلزمات الدارسة والسلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وللتيسير على المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم، الخميس، معرض "أهلاً مدارس" الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المقام بمدينة بني سويف، والمعرض الدائم بنفس الموقع، والذي يضم عدداً من الباكيات لبيع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية من اللحوم والخضار والزيوت السكر والبيض وغيرها من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وأثنى المحافظ على نوعية وجودة المعروضات، خاصة مع انخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتنوعها لتتناسب مع جميع الأذواق ومستويات الدخل.

في سياق متصل، نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظ بني سويف، معرض "أهلاً مدرستي" بمقر مدرسة الشهيد غريب التواب الثانوية بمدينة الواسطى بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المنتجة بالمديرية وإدارة تعليم الواسطى، بحضور محمد رمضان، مدير عام التعليم العام.

وأثنى وكيل الوزارة محمد عبد التواب بالمحافظة على منتجات المعرض الذي يضم جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسي، والحقائب المدرسية، والأدوات المكتبية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بأسعار مخفضة .