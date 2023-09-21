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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن استهداف قاعدة جوية روسية في القرم

صدى البلد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، استهداف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

وأفاد مصدر في المخابرات الأوكرانية، إن جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين شنا هجوما الليلة الماضية على قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم.

وأضاف المصدر لرويترز :"ضربات جهاز الأمن والبحرية أصابت الهدف وألحقت أضرارا جسيمة بمعدات العدو".

 وذكر المصدر أنه تم استخدام الطائرات المسيرة في البداية ثم صواريخ كروز من طراز نبتون في العملية.

وتابع في تصريحاته لرويترز قائلا “القاعدة الجوية كانت تضم ما لا يقل عن 12 طائرة مقاتلة ونظام دفاع جوي محمول وأنها كانت تستخدم أيضا في التدريب على تشغيل الطائرات المسيرة” .

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