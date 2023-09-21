البورصة تربح 14 مليار جنيه في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.356 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% عند مستوى 20080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43 % عند مستوى 24219 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% عند 8408 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97%عند مستوى 3828 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5 % عند مستوى 5675 نقطة.