جرائم وعدوانية.. باكستان تدين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

أعرب وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، اليوم الخميس، عن قلق باكستان البالغ حيال الوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت باكستان الجرائم المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الأبرياء، وفقا لتصريحات المسئول الباكستاني في كلمة ألقاها في اجتماع لجنة منظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين.



وأضاف أنه يجب تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أعمالها غير القانونية والعدوانية المستمرة ضد الفلسطينيين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية، وجدّد تضامن باكستان مع الشعب الفلسطيني.