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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شابين حاولا الاعتداء على فتاة بشوارع المحلة

قوات الشرطة بالغربية
قوات الشرطة بالغربية

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من إلقاء القبض علي شابين حاولا التحرش والضرب  الفتاة بشوارع منطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.
كما تم اقتياد المتهمين إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة وتم عرضهما علي النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين بالواقعة .

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وكانت  حالة من الفزع والرعب الشديدين  انتابت المواطنين جراء نجاة فتاة جديدة من واقعة اعتداء سافر بالضرب بالأيدي ورشقها بألفاظ نابية علي أيدي شابين حاولا التحرش بها ومعاكستها أثناء سيرها بالطريق العام الآمر الذي تسبب في ارتباك حركة سير المارة والنقل والمواصلات بذات الشارع العمومي في قلب المدينة العمالية.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 4531 إداري قسم أول المحلة لسنة 2023م من أسرة الفتاة"ح.ح"15 سنة طالبة ثانوي يفيد باعتداء شابين عليها بالضرب ومحاولة التحرش بها وملامسه جسدها لاجبارها علي ركوب دراجه نارية مع أحدهما بالقوه الجبرية.

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وناشد أسرة الفتاة الضحية كافة الجهات الأمنية بسرعه ضبطهما لافتين إلي تعرضهما إلي تهديدات من جانب أسرة الشابين لإجبارهم علي سحب البلاغ المقدم ضد ابنائهما .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط الجناة .

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