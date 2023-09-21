بريطانيا تتهم خمسة أشخاص بالتجسس لصالح روسيا

أذنت النيابة العامة البريطانية بتوجيه اتهامات لخمسة أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا.

قالت النيابة العامة، وفقا للجارديان، إن الرجال الثلاثة وامرأتين، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و45 عامًا، متهمون بالتآمر لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو.

قال نيك برايس، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة: أجازت النيابة العامة توجيه تهمة التآمر للتجسس ضد ثلاثة رجال وامرأتين يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا.

سيتم اتهام أورلين روسيف (45 عاماً) وبيزر دزامبازوف (41 عاماً) وكاترين إيفانوفا (31 عاماً) وإيفان ستويانوف (31 عاماً) وفانيا جابيروفا (29 عاماً) بالتآمر لجمع معلومات بقصد أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو. لغرض يضر بسلامة ومصلحة الدولة خلال الفترة من 30 أغسطس 2020 إلى 8 فبراير 2023.

تم اتهام روسيف ودزامبازوف وإيفانوفا سابقًا في 11 فبراير 2023 بحيازة وثائق هوية مزورة بنية غير لائقة بموجب المادة 4 من قانون وثائق الهوية لعام 2010. ومن المقرر أن يمثلوا جميعا أمام محكمة وستمنستر في 26 سبتمبر.