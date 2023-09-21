مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة حول خلافة أوسوريو في الزمالك

اعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن قرار إدارة نادي الزمالك في حالة الخسارة امام بيراميدز اليوم .

وكتب مهيب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مفاجأة.. الزمالك يتواصل مع مدير فني جديد لخلافة أوسوريو.. تعرف عليه ".



أكد أحمد سليمان، المرشح على منصب عضو مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات المقبلة، إن قائمة حسين لبيب تسعى لجعل فريق كرة القدم بحال أفضل وهذا هو الهدف الرئيسي للجميع.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: أوسوريو مستمر في حال نجاح قائمة حسين لبيب، فهو مدرب مميز ولكن ينقصه الأجواء حوله فقط.

وتابع: مفيش حد من قائمة لبيب فاوض باتريس كارتيرون، وأوسوريو مكمل مهمته بشكل طبيعي.