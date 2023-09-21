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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

353 ألفا و617 خدمة أمس.. إعلان التقرير اليومي لـ100 يوم صحة

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 353 ألفا و617 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 20 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و846 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و790 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ5 آلاف و85 مولودا، فيما قدمت 27 ألفًا و555 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف 360 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و319 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و952 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ24 ألفا و539 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 15 ألفا و817 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 12 ألفا و249 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 78 ألفا، و995 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 68 ألفا، و780 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 67 ألفا و369 طفلا .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2961 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 51 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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