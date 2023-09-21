أحمد أهاب: الساحل الشمالي حقق طفرات بيعية كبيرة..ورأس الحكمة ينتظرها مستقبل واعد

كشف المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير، أن الساحل الشمالي شهد خلال الصيف الحالي انطلاقة كبرى لـ مدار، ومن المستهدف أن يكون مشروع «أزهى نورث » بالساحل الشمالي بمثابة دفعة قوية لزيادة مبيعات المنطقة نظرا لمساحته التي تصل لـ 250 فدانا وتمثل المسطحات المائية والمساحات الخضراء 86% من إجمالي مساحة المشروع، كما يحتوي على أكبر «كريستال لاجون» بالساحل الشمالي على مساحة 45 فدانًا، كاشفا عن أن «مدار» من أوائل الشركات التي حصلت على القرار الوزاري لتنفيذ مشروعها على أن تبدأ تسليم عملائها بالمشروع في 2026.

وقال أحمد أهاب إن "أزهى العين السخنة" يوفر لرواده تجربة فريدة بوصفه أكبر مشروع من حيث المساحة في المنطقة والمقام على 400 فدان ويتميز بواجهته الشاطئية الممتدة لنحو 700 متر، حيث نجحت الشركة في تطوير 70% من المشروع، وسلمت 1500 وحدة من إجمالي 2200 وحدة بالمشروع، كما افتتحت فندقًا وستنتهي من 4 أخرين في الأعوام المقبلة.

وأشار أهاب إلى أن الساحل الشمالي يعد واحدا من وجهات الاستثمار الأبرز للشركات العقارية و لذلك فجميع الشركات العقارية تطمح لأن يكون لها موطئ قدم هناك، وشركة «مدار» للتطوير العقاري منذ تأسيسها في 2015 سعت إلى الحصول علي قطعة مميزة في الساحل الشمالي الغربي وذلك لأنه بمفهوم السوق العقاري القطعة المميزة من ناحية المكان و البحر عملة نادرة لأنها بالتبعية تساهم في تحقيق مكاسب ومبيعات أجزم بأنها أكثر من أي رقعة أخرى داخل مصر.

وأضاف أنه طبقا لدراسات السوق ارتفع حجم المبيعات في الساحل الشمالي الغربي في صيف 2022 وبلغ ما بين 20% إلى 25%، وذلك بعد أن كانت 5% إلى 7% فقط في الأعوام الماضية، وزاد حجم الإقبال على اقتناء الوحدات من الأجانب والعرب والمصريين العاملين في الخارج .