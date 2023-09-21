رمضان وتوريه على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس