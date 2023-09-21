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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة على الدفاعات الجوية

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل أجرتا تدريبات مشتركة ركزت على أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي.

 

ووفقا لما نشرته جيروزاليم بوست، قام الجانب الإسرائيلي خلال التمرين المشترك بتفعيل جميع أنظمة الدفاع متعددة الطبقات التي تستخدمها إسرائيل. وشملت هذه القبة الحديدية، ومقلاع داود، والسهم.

 

ذكر بيان الوزارة أن القوات الأمريكية قامت بتفعيل أنظمة الأسلحة باتريوت وأيجيس وثاد. 

 

تمثل هذه الأنظمة معًا بعضًا من أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا في العالم والتي أثبتت جدواها. استخدمت إسرائيل القبة الحديدية لأكثر من عقد من الزمن للدفاع ضد آلاف الصواريخ.

 

وقد تم بيع نظام السهم، المخصص للتهديدات البعيدة المدى بالصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، إلى ألمانيا. حصلت فنلندا على مقلاع داود.

 

تظهر هذه الصفقات الأخيرة كيف أن الأنظمة، التي تم تطويرها بالاشتراك مع الولايات المتحدة، أصبحت ذات أهمية متزايدة لأوروبا في أعقاب حرب أوكرانيا.

 

قالت الوزارة إن التدريب المشترك، الذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين الجيوش، يهدف إلى تحسين مستوى كفاءة المقاتلين وزيادة التنسيق بين القوات.

 

جدير بالذكر أن هذا تدريب مشترك مهم ويمثل الوتيرة المتزايدة للتدريب المشترك مع الولايات المتحدة بشكل عام. كان هناك عدد من التدريبات المهمة مع القيادة المركزية الأمريكية في العام الماضي، كما أجرت إسرائيل تدريبات مشتركة أخرى مع اليونان وقبرص ودول أخرى.

تدريبات مشتركة أنظمة الصواريخ أسلحة الدفاع الجوي إسرائيل

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