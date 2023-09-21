معتز عاشور: مصر واجهة تنس الطاولة الإفريقية وكل الدعم لأبطالنا البارالمبيين

أعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بالنتائج التي يحققها أبطال وبطلات اللعبة على الصعيد الإفريقي للأسوياء والأبطال البارالمبين.

ويستضيف مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر منافسات البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

وقال "عاشور" في تصريحاته على هامش حفل الافتتاح "ستبقى مصر هى واجهة تنس الطاولة الإفريقية والبلد التي يسند لها تنظيم أهم بطولات اللعبة على صعيد المنتخبات والأندية، نظرا لما يتمتع به جميع أفراد المنظومة من خبرات متراكمة وتوافر البنية التحتية الرائعة".

وأضاف "سعداء بالنتائج التي حققها منتخبي الرجال والسيدات خلال بطولة إفريقيا الأخيرة في تونس والنجاح في التأهل بالعلامة الكاملة لأولمبياد باريس 2024، وكذلك الحصول على لقب البطولة وهذا دليل على هيمنة الفراعنة المستمرة على الصعيد الإفريقي".

وأكمل "نأمل أن يتمكن ابطالنا البارالمبين من الحصول على أكثر مقاعد ممكنة خلال البطولة الحالية للتواجد في أولمبياد 2024 البارالمبية ونقدم لهم كل الدعم الممكن، لأنه واجب علينا أن نساعدهم على الاستمرار في حلمهم لتمثيل مصر على الصعيد الأولمبي".

وأتم "نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل ما يقدمه لنا من دعم معنوي ومادي وشاهد الجميع كيف كانت سعادة البعثة المصرية عندما استقبلهم الوزير في المطار عند عودتهم من تونس، ونأمل أن نحقق أفضل النتائج في باريس".