أول رد فعل من شوبير بعد تقدم بيراميدز على الزمالك

علق الاعلامي احمد شوبير علي تقدم بيراميدز علي الزمالك بهدف مقابل لا شيء

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" 24' عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمي الزمالك.



بيراميدز 1 - 0 الزمالك".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".