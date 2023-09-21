عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير بريطاني: مصر تنافس نخبة الدول كأفضل وجهة لقضاء العطلات في العالم

صدى البلد

نصح الصحفي البريطاني الشهير، ليام سمايلي، السياح البريطانيين وقراءه حول العالم، من خلال تقرير له نشرته صحيفة ناشونال ورلد، بزيارة مصر هذا العام خلال العطلات الشتوية القادمة. 

 

قال ليام سمايلي، في تقريره أن البريطانيين عادة يتجهون نحو جزر الكناري، أو مالطا، أو جزر البليار، لكنه أضاف أن هذا كله أصبح شيئًا قديمًا الآن، ولهذا السبب قال ليام سمايلي يجب أن تكون مدينة الغردقة الواقعة على الساحل المصري هي الوجهة المقبلة للسياح والمصطافين.

 

أسرد الصحفي البريطاني أسباب عدة خلال تقريره تدفع البريطانيين للسفر لمصر والغردقة، التي تتمتع بأحدث المنتجعات 5 نجوم، وأكد في تقريره شهدنا أفضل ضيافة حظينا بها في أي مكان في العالم.

 

وأكد التقرير أن مصر تتنافس مع نخبة الدول في سباق الحصول على لقب أفضل وجهة لقضاء العطلات في العالم، حيث يتوافد إليها أكثر من 12 مليون سائح كل عام. 

 

مدينة الغردقة هي ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر، وبفضل شعابها المرجانية ذات الشهرة العالمية، فهي واحدة من أكثر وجهات العطلات ازدحامًا في مصر. وتنتشر مئات الفنادق والمطاعم على طول ساحلها المتعرج.

 

تشكل العشرات من الشواطئ الفندقية الخاصة قلادة على طول الخط الساحلي الخلاب. وتتميز جميعها برمال بيضاء ناعمة، تنحدر بلطف إلى البحر الفيروزي. قبالة الساحل مباشرة توجد حدائق مرجانية وشعاب مرجانية وحطام من الحرب العالمية الثانية. يوجد في مدينة الغردقة قائمة طويلة من مراكز الغوص المحترفة التي يمكن أن تأخذك إلى الشعاب المرجانية. 

 

أسرد تقرير صحيفة ناشونال ورلد أسباب تجعل الغردقة تتصدر قائمة رحلات البريطانيين؛ أولها هي أن الغردقة المكان المثالي للسياح الأوروبيين في شمال أفريقيا، مع مجموعة من المنتجعات الجديدة التي تلبي احتياجات السياح من جميع أنحاء العالم.

 

تنوع الطعام، من اللحوم والخضروات المشوية، والأطباق المصرية التقليدية، واللحوم الغريبة التي لم تجربها من قبل. الغردقة لديها الكثير من الخيارات للذوق الأوروبي، إذا كنت من عشاق الطعام، فإن الغردقة هي واحدة من أفضل الأماكن للاستمتاع بالطعام في مصر بفضل مجموعتها الرائعة من المأكولات البحرية التي يتم انتقاؤها مباشرة من البحر الأحمر مع مجموعة كبيرة من الطهاة ذوي الجودة العالية لتقديمها لك.

 

الشواطئ، ومنظر غروب الشمس فوق الصحراء الكبرى مشهد يستحق المشاهدة - كما أن مشاهدة شروق الشمس المتلألئ فوق البحر الأحمر أمر مذهل. و الجزر الخاصة التي تتميز بها المدينة التي تشتهر أيضا بالسباحة والغطس في البحر الأحمر. 

 

وعلى الرغم من أن الغردقة مدينة منتجعية، إلا أن هذا لا يعني أنها تفتقر إلى الثقافة، فالمكان يعج بها. في متحف الغردقة سوف تشاهد القطع الأثرية ومعرفة المزيد عن التاريخ المصري القديم وتراث الغردقة.

 

مصر إحصائيات السياحة العلاجية في مصر السياح البريطانيين العطلات الشتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

بعد قرار السيسي.. التأمينات تعلن موعد صرف الزيادات لأصحاب المعاشات

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

موضوعات متعلقة

إسرائيل والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة على الدفاعات الجوية

المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى

إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يتنحى عن رئاسة فوكس نيوز

بريطانيا تتهم خمسة أشخاص بالتجسس لصالح روسيا

طهران تنفي إرسال طائرات أو أسلحة إلى روسيا وتندد بالتدخل الأمريكي في المنطقة

العاصمة الإدارية تستعد للطرح الأول بالبورصة خلال مطلع عام 2024

قيمتها 80 مليون دولار.. الجيش الأمريكي يبحث عن طائرة مفقودة من طراز F-35

رئيس وكالة الفضاء لـ شينخوا: التعاون بين مصر والصين إستراتيجي ومثمر

ترشيحاتنا

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الميسترال تواصل تفريغ حمولتها من المساعدات لتوزيعها على الليبيين

رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز ويسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك

عاجل ورسميًا.. إذاعة مباريات الدوري الأفريقي على قنوات أبو ظبي مجاني

21 دولة تتخلى رسميًا عن الدولار.. ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية الأخضر

بعد دقيقتين من التعادل.. نداي يسجل هدف التقدم للزمالك في مرمى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شتم نجم ليفربول.. رسالة طائرة تضع ميسي بمرمى النيران

تخلصي منها فورا.. علامات بالزبدة تصيبك بالتسمم

مفاجأة عن عمرها.. شاهد أجرأ إطلالات ريهام حجاج في عيد ميلادها

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

فيديو

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ