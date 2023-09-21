تقرير بريطاني: مصر تنافس نخبة الدول كأفضل وجهة لقضاء العطلات في العالم

نصح الصحفي البريطاني الشهير، ليام سمايلي، السياح البريطانيين وقراءه حول العالم، من خلال تقرير له نشرته صحيفة ناشونال ورلد، بزيارة مصر هذا العام خلال العطلات الشتوية القادمة.

قال ليام سمايلي، في تقريره أن البريطانيين عادة يتجهون نحو جزر الكناري، أو مالطا، أو جزر البليار، لكنه أضاف أن هذا كله أصبح شيئًا قديمًا الآن، ولهذا السبب قال ليام سمايلي يجب أن تكون مدينة الغردقة الواقعة على الساحل المصري هي الوجهة المقبلة للسياح والمصطافين.

أسرد الصحفي البريطاني أسباب عدة خلال تقريره تدفع البريطانيين للسفر لمصر والغردقة، التي تتمتع بأحدث المنتجعات 5 نجوم، وأكد في تقريره شهدنا أفضل ضيافة حظينا بها في أي مكان في العالم.

وأكد التقرير أن مصر تتنافس مع نخبة الدول في سباق الحصول على لقب أفضل وجهة لقضاء العطلات في العالم، حيث يتوافد إليها أكثر من 12 مليون سائح كل عام.

مدينة الغردقة هي ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر، وبفضل شعابها المرجانية ذات الشهرة العالمية، فهي واحدة من أكثر وجهات العطلات ازدحامًا في مصر. وتنتشر مئات الفنادق والمطاعم على طول ساحلها المتعرج.

تشكل العشرات من الشواطئ الفندقية الخاصة قلادة على طول الخط الساحلي الخلاب. وتتميز جميعها برمال بيضاء ناعمة، تنحدر بلطف إلى البحر الفيروزي. قبالة الساحل مباشرة توجد حدائق مرجانية وشعاب مرجانية وحطام من الحرب العالمية الثانية. يوجد في مدينة الغردقة قائمة طويلة من مراكز الغوص المحترفة التي يمكن أن تأخذك إلى الشعاب المرجانية.

أسرد تقرير صحيفة ناشونال ورلد أسباب تجعل الغردقة تتصدر قائمة رحلات البريطانيين؛ أولها هي أن الغردقة المكان المثالي للسياح الأوروبيين في شمال أفريقيا، مع مجموعة من المنتجعات الجديدة التي تلبي احتياجات السياح من جميع أنحاء العالم.

تنوع الطعام، من اللحوم والخضروات المشوية، والأطباق المصرية التقليدية، واللحوم الغريبة التي لم تجربها من قبل. الغردقة لديها الكثير من الخيارات للذوق الأوروبي، إذا كنت من عشاق الطعام، فإن الغردقة هي واحدة من أفضل الأماكن للاستمتاع بالطعام في مصر بفضل مجموعتها الرائعة من المأكولات البحرية التي يتم انتقاؤها مباشرة من البحر الأحمر مع مجموعة كبيرة من الطهاة ذوي الجودة العالية لتقديمها لك.

الشواطئ، ومنظر غروب الشمس فوق الصحراء الكبرى مشهد يستحق المشاهدة - كما أن مشاهدة شروق الشمس المتلألئ فوق البحر الأحمر أمر مذهل. و الجزر الخاصة التي تتميز بها المدينة التي تشتهر أيضا بالسباحة والغطس في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من أن الغردقة مدينة منتجعية، إلا أن هذا لا يعني أنها تفتقر إلى الثقافة، فالمكان يعج بها. في متحف الغردقة سوف تشاهد القطع الأثرية ومعرفة المزيد عن التاريخ المصري القديم وتراث الغردقة.