شاهد.. رد فعل نجم الزمالك على تقدم بيراميدز بهدف

ظهر أحمد سيد زيزو نجم الزمالك علي مقاعد دكة البدلاء لمؤازرة فريقه أمام براميدز رغم إيقافه في المباراة.

ويغيب “زيزو” هداف الزمالك وجناحه المميز عن مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز بداعى الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث وأحمد فتوح الظهير الأيسر ومحمود حمدى الونش لعدم التعافى من الإصابة وعبدالله جمعة وسيف الدين الجزيرى لأسباب فنية.



ويستهدف فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة المفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، السبت الماضي، في ذهاب دور ال32 بمسابقة الكونفدرالية.