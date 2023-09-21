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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من الافتتاح..

مهرجان الغردقة السينمائي يستقبل ضيوف ونجوم دورته الأولى

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب، قبل ساعات من انطلاق دورته الأولى، اليوم الخميس، نخبة من الفنانين وصناع السينما، كان أبرزهم حسين فهمي وأحمد وفيق والمنتجين جابي خوري و الدكتور محمد العدل والمخرجين محمد وعمر عبد العزيز والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقا. 

 

كان في إستقبال ضيوف المهرجان من النجوم والفنانين وصناع السينما لدي وصولهم فندق إقامة المهرجان، الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان.

 

تنطلق فعاليات حفل افتتاح  الدورة الأولى من مهرجان الغردقة السينمائي، في السابعة والنصف، مساء اليوم، بمارينا يخوت صن رايز جاردن بيتش، وتستمر حتي 26 سبتمبر الجاري، بمدينة السحر والجمال «الغردقة».

 

 مهرجان الغردقة السينمائي  تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

إفتتاح الدورة الأولي السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان السيناريست محمد الباسوسي الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما ضيوف المهرجان

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