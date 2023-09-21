بدون عمران خان.. باكستان تستعد لإجراء انتخابات عامة في يناير المقبل

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، اليوم الخميس، إجراء انتخابات عامة في يناير المقبل، بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من الموعد المقرر لها، مما يزيل حالة عدم اليقين السياسي بشأن التوقيت للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد المتدهور.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في باكستان المضطربة سياسيا واقتصاديا في نوفمبر لكنها تأجلت بسبب ترسيم جديد للدوائر الانتخابية في إطار التعداد السكاني الجديد.

وشككت لجنة الانتخابات بالفعل في نزاهة الحكومة المؤقتة التي يقودها كاكار، الذي ينتمي إلى حزب موالي للجيش، قائلة إنها تبدو متحالفة مع معارضي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وفي الوقت الحالي، لا يستطيع رئيس الوزراء السابق عمران خان، زعيم المعارضة الرئيسي، خوض هذه الانتخابات بعد منعه من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات بعد تحقيق في الفساد.