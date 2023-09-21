ليس الأهلي| بركات يشيد بانطلاقة هذا الفريق في الدوري.. ويكشف سبب تراجع فاركو

أشاد محمد بركات ، بانطلاقة فريق مودرن فيوتشر في الدوري الممتاز بالفوز خارج ملعبه على حساب فاركو بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فيوتشر رحل عنه العديد من النجوم في الفترة الأخيرة على رأسهم الثلاثي المنضم إلى بيراميدز مهند لاشين ومحمد رضا (بوبو) ومحمود مرعي بجانب سعد سمير.

وأشار إلى أن فيوتشر قدم بداية مميزة بالفوز خارج ملعبه وهو انتصار مهم للغاية مؤكداً أن فاركو تراجع بسبب رحيل لاعبه محمود حماده الذي انضم للمصري البورسعيدي.

وأضاف:" محمود حماده كان محوراً لأداء فاركو ويستطيع ضبط إيقاع الفريق وتوزيع الكرة بين اللاعبين وهو ما افتقده فاركو".