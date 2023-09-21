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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنجح على الإطلاق.. محافظ الإسكندرية يختتم الموسم الصيفي 2023

ختام موسم الانشطة
ختام موسم الانشطة الصيفية بالاسكندرية

اختتم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اليوم بشاطئ ستانلي ، الموسم الصيفي لشواطئ الإسكندرية 2023 في احتفالية نظمتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

في البداية؛ رحب محافظ الإسكندرية بحضور الحفل، معبرًا عن سعادته بالانجاز الذى حققته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم الصيفى 2023، مشيداً بالنجاح منقطع النظير والخدمات المتميزة التي تلقاها 5 ملايين و 700 ألف زائر للإسكندرية.

أكد المحافظ أننا نضع دائما نصب اعيننا كون الإسكندرية المصيف الإقتصادي الأول على مستوي الجمهورية، لذا استمررنا في توفير "شاطئ المندرة" و"شاطئ الأنفوشي" بشكل مجاني تمامًا، كما وفرنا دخول الشواطئ العامة بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة كافة الخدمات، لتصل أغلى فئة للشواطئ السياحية 25 جنيها، مراعاة لارتفاع الاسعار الذي اجتاح العالم بأكمله وللتخفيف عن كاهل المصطافين.

وأضاف؛ اننا خلقنا لانفسنا تحديا هذا العام في بداية الموسم الصيفي فكان التحدى الأكبر افتتاح "شاطئ النخيل" أكبر شواطئ الإسكندرية بعد اغلاق دام لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا بعد التأكد التام من وضع منظومة إنقاذ وإدارة متكاملة بالشاطئ لضمان أمن وسلامة الرواد. مع وضع قرارات حاسمة بالزام المستأجرين بأسعار تذاكر دخول الشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية  والتنبيه بالحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين المدربين على اعلى مستوى.

وخلال الاحتفال؛ كرم الشريف، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، والنائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، والقبطان علاء مسعد فتح الله عن مؤسسة فتح الله.

ومن جانبه ؛ قدم الدكتور محمد عبد الرازق درع شكر وتقدير لمحافظ الاسكندرية، موجهًا  بإسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الشكر  والإمتنان إلى الشريف على الدعم والرعاية والتحفيز وتذليل كافة العقبات لتخرج الإسكندرية بهذا الشكل اللائق امام زوارها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ لشئون العلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، والقبطان علاء مسعد فتح الله عن مؤسسة فتح الله، ورؤساء الاحياء، والمديرين العموم بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، ورزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ولفيف من الاعلاميين.

الاسكندرية أسعار رمزية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الشواطئ العامة العلاقات العامة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية النائب السيد جمعة الموسم الصيفي

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