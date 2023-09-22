عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول اجتماع رسمي..توجيه سريع من زعيم كوريا الشمالية فور عودته من روسيا

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن الزعيم كيم جونج أون، بحث إجراءات متابعة نتائج زيارته الأخيرة لروسيا خلال أول اجتماع رسمي للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم منذ عودته، حسبما أفادت وكالة "رويترز".


وعاد كيم إلى بلاده الأسبوع الماضي بعد زيارة لروسيا استمرت أسبوعا اتفق خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.


وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم أطلع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب يوم الأربعاء على زيارته، واستكشف المشاركون سبل تنفيذ نتائج الزيارة "بصورة عملية وشاملة" والإجراءات "البناءة" طويلة المدى لتطوير العلاقات مع روسيا.


وتابعت الوكالة أنه "شدد على ضرورة تعزيز الاتصالات والتعاون في المجالات ذات الصلة بين البلدين".


وعلقت بالقول إن الزيارة ارتقت بالعلاقات الثنائية إلى "مستوى استراتيجي جديد وفقا لمتطلبات العصر، وأحدثت تغييرا جذريا في الوضع الجيوسياسي العالمي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة ؟ .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صدارة أهلاوية.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

ظاهرتان جويتان|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أول اجتماع رسمي..توجيه سريع من زعيم كوريا الشمالية فور عودته من روسيا

سعر البصل هينزل.. شعبة الخضروات تعلن مفاجأة

منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

أسعار العملات العربية والأجنبية الآن.. 99.78 للدينار الكويتي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

تان وفستان لافت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة.. هذه هي الإسعافات الأولية لمعالجة الحروق

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ