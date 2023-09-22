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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال أيام.. الأقصر تستعد لاستقبال موسم سياحي جديد| فيديو

الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة وفرح سعيد

قالت الإعلامية لميس سلامة إن مصر دولة سياحية من الدرجة الأولى، لأنها تمتلك جميع أنواع السياحة، شاطئية، آثار، دينية وعلاجية، وسياحة المؤتمرات والتي تتميز بها مصر بشكل كبير.

وأعلنت مذيعتا صدى البلد لميس سلامة وفرح سعيد  ببرنامج صباح البلد  والذي يرأس تحريره  الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه خلال أيام سوف ينطلق في محافظة الأقصر الموسم السياحي الشتوي.

ولفتت لميس سلامة إلى أنه مع بداية شهر اكتوبر من كل سنة تزداد حركة السياحة تدريجيا وتوصل لقمتها مع دخول فصل الشتا، وتنتظر محافظة الأقصر هذا الموسم السايحي الشتوي عدد كبير من السياح لانه أهم وقت لزيادة المزارات.

وأوضحت: توقع الخبراء أن تصل نسبة الأشغال السياحي للفنادق من ٩٠ إلى ١٠٠% ، وهذا ما يحدث في كل موسم شتوي فقد تشغل الاقصر أعداد هائلة من السياح لما تتمتع من المزارات السياحية الرائعة والمتميزة.


وعلقت مذيعتا صدى البلد على هذا الموسم الشتوي السياحي بالأقصر: سوف يكون أفضل موسم شتوي سياحي بفضل ومجهودات وزارة السياحة والآثار والتي تتحرك بخطوات جدية لدعم العاملين بالقطاع السياحي، لانجاح الموسم الجديد وسوف تزيد اعداد السياح هذا العام بأكثر من ٢٠%  من السنوات السابقة.

السياحة الموسم الشتوي السياحي محافظة الاقصر السياح وزارة السياحة

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