الجزار: إقبال كبير على وحدات سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميجا فولت أمبير.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بمختلف أعمال المبادرة الرئاسية والخدمات بالمدن المختلفة، وأهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدينة التى تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.

وفي ذات الإطار، استقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مجموعة عمل من معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك فى إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، معاون الوزير والمشرف على مكتبه، بتشكيل مجموعات عمل من معاونى رؤساء الأجهزة للقيام بزيارات للمشروعات القومية بالمدن الجديدة لتبادل الخبرات والوقوف على المعوقات ودراسة الحلول ووضع مقترحات للتطوير.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بمجموعة العمل من معاوني رؤساء الأجهزة، مستعرضاً أهم المشروعات القومية بالمدينة والتى تضمنت مشروع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعى (أ) و (ب)، والذى يضم ٢٤٨٨٨ وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و ١٠١٠٤ وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع، حيث تم استعراض جهود الجهاز فى تنفيذ الوحدات وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعات وتجهيز ممشى دراجات هو الأكبر بمشروعات "سكن كل المصريين " حيث يبلغ طوله ٥ كم بقطاع أ غرب المطار.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم استعراض موقف المباني الخدمية بالمدينة والتي تبلغ حوالي 26 مبنى خدميا، بها مدارس وأسواق ونادٍ اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات وغير ذلك من خدمات.

كما استعرض رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التى يتم تغذية المشروع من خلالها حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها ٦٢٥ ميجا فولت، وكذلك تم استعراض أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية ١٦٠٠ فدان، مؤكداً أن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمى، وكذا خط سكك حديد الجيزة/الواحات.

وعقب ذلك قامت مجموعة العمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن بجولة تفقدية بمشروعات سكن كل المصريين، ومحطة محولات كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة، بجانب عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأثنى معاونو رؤساء الأجهزة على الجهد المبذول فى إخراج المشروعات فى هذه الصورة، مقدمين الشكر لمسئولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة على ما يبذلونه من جهود.