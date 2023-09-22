عالم أزهري: كوراث العصر الحالي جزء من المليار لأهوال يوم القيامة.. فيديو

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الكوراث الطبيعية من «زلازل وبراكين وفيضانات وسيول» التي تحدث في العالم هي آيات وسنن إلهية وليست علامات كونية.

أزهري : كل شيئ يحدث فى الأرض والسماء بأمر الله

وقال النجار خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن كل شيء يحدث في الأرض والسماء بإذن الله.

وتابع: الكوراث الطبيعية تحدث بأمر الله، وما يحدث من الزلازل في وقتنا الحالي، جزء من المليار من ما سيحدث يوم القيامة.

وأوضح النجار، أن المصائب لها العديد من الفوائد أبرزها عودة العبد إلى الله والتقرب منه، ولكن الإنسان ينظر للجانب السلبي من الكوارث الطبيعية.

وأشار النجار إلى أن الله خلق الإنسان لإصلاح الأرض وليس لإفسادها من خلال التقدم العملي الهائل الذي نعيشه في العصر الحالي.