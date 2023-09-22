عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري: السنن الكونية والكوارث الطبيعية آيات ومعجزات إلهية

الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، إن السنن الكونية والكوارث الطبيعية كل هذه الأمور آيات وسنن إلهية، مؤكدا أن العلمانين يفسرون هذه الظواهر على اهوائهم ويقولون إن الدين ليس له علاقة، نافيا أن الكوارث التى تحدث الآن من صنع الإنسان.


وأكد النجار خلال لقائه بالعلامية “هند النعساني” ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”،  أنه لا يحدث شيئ في ملك الله عز وجل في السموات والأرض الا بإذن الله عز وجل، مستشهدا أنه من طبيعة النار تحرق وتميت ولكن بأمر من الله لها تكون بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، وأيضا من طبيعة السكين أنها تزبح ولكن بأمر من الله تكون على الحرير على رقبة سيدنا إسماعيل، فهذا يؤكد أنه لا شيى يحدث إلا بإرداة الله ومعجزاته وأمره.


واشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن هذه الكوارث التي تحدث لا تمم الا بأمر الله سبحانه وتعالي ولها أسباب من البلاء والابتلاء، مستهشدا بقول الله تعالى بأيه تدل على أن كل الكوارث الطبيعية لا تحدث إلا بأمره "إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان ما لها يؤمئذا تحدث اخبارها بأن ربك اوحي لها" فتؤكد هذه الآية العظيمة أن مثل هذه الكوارث الطبيعية لا تحدث من تلقاء نفسها وإنما بأمر من الله.

الازهر الشريف سيدنا ابراهيم سنن إلهية الكوارث الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

لأول مرة في مصر.. لوتس إيميرا الرياضية بقوة 400 حصان |صور

بيرسي تاو الهداف و"الأهلي" في الصدارة| جولة أولى مشتعلة من الدوري الممتاز.. سيطرة "حمراء"

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

استثنائي.. عبدالله السعيد يفك الشراكة مع نجم الترسانة بهدافي الدوري التاريخيين

حدث تاريخي.. مجلس النواب الهندي يصوت علي تخصيص ثلث مقاعده للنساء

بعد واشنطن... زيلينسكي في أول زيارة إلى كندا لحشد الدعم لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ