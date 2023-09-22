أزهري: السنن الكونية والكوارث الطبيعية آيات ومعجزات إلهية

قال الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، إن السنن الكونية والكوارث الطبيعية كل هذه الأمور آيات وسنن إلهية، مؤكدا أن العلمانين يفسرون هذه الظواهر على اهوائهم ويقولون إن الدين ليس له علاقة، نافيا أن الكوارث التى تحدث الآن من صنع الإنسان.



وأكد النجار خلال لقائه بالعلامية “هند النعساني” ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه لا يحدث شيئ في ملك الله عز وجل في السموات والأرض الا بإذن الله عز وجل، مستشهدا أنه من طبيعة النار تحرق وتميت ولكن بأمر من الله لها تكون بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، وأيضا من طبيعة السكين أنها تزبح ولكن بأمر من الله تكون على الحرير على رقبة سيدنا إسماعيل، فهذا يؤكد أنه لا شيى يحدث إلا بإرداة الله ومعجزاته وأمره.



واشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن هذه الكوارث التي تحدث لا تمم الا بأمر الله سبحانه وتعالي ولها أسباب من البلاء والابتلاء، مستهشدا بقول الله تعالى بأيه تدل على أن كل الكوارث الطبيعية لا تحدث إلا بأمره "إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان ما لها يؤمئذا تحدث اخبارها بأن ربك اوحي لها" فتؤكد هذه الآية العظيمة أن مثل هذه الكوارث الطبيعية لا تحدث من تلقاء نفسها وإنما بأمر من الله.