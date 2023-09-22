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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أعلنت شبكة أبو ظبي الرياضية، تعاقدها رسميا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لتحليل مباريات الدوري الإفريقي.


وكتب الحساب الرسمي للشبكة الإماراتية على منصة "إكس": " أبوظبي الرياضية تتعاقد مع سيد عبدالحفيظ وعزيز بودربالة لتحليل مباريات دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) والتي سيتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً".


كان النادي الأهلي أعلن مؤخرا إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير المكرة، وتعيين خالد بيبو خلفا له.


ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني 20 أكتوبر المقبل في ذهاب الدور ربع نهائي الدوري الإفريقي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر في مباراة الإياب في القاهرة.
ويلتقي الفائز من مباراتي الأهلي وسيمبا، مع المتأهل من صن داونز وبترو أتلتيكو في الدور نصف النهائي.


وضمن الأهلي الحصول على 900 ألف دولار بمجرد المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي أي ما يعادل نحو 27 مليون جنيه، وفي الحال التتويج سيرتفع المبلغ إلى 4 ملايين دولار (123 مليون جنيه مصري).

سيد عبد الحفيظ الأهلى الدوري الافريقي شبكة أبو ظبي الرياضية

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