بسوت ملونة.. داليا البحيري تخطف الأضواء عبر إنستجرام

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت داليا في الصور بإطلالة متميزة مرتدية سوت طويله وملونة ومعتمدة علي المكيب البارز الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

حلت أسرة فيلم أولاد حريم كريم، ضيوفا على الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر "والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن فيلم حريم كريم وتعليقهم علي الإنتقادات الأخيرة.

وقالت الفنانة داليا البحيري خلال حواره بالبرنامج،:" فيه ثوابت مهنية بتحكمنا لما نيجي ننقد أي عمل فني مش تطاول ونقد جارح".

وأضافت البحيري،:"فيه ناس كتير بتكتب حاجات جارحة علي السوشيال ميديا والفنان يتقبل الآراء عندما تكون إيجابية وبناءة، متابعة:" فيلم أولاد حريم كريم بيسلم الراية للشباب".