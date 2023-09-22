عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس لجنة الشئون الأفريقية: زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والكاميرون

صدى البلد

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية باتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس النواب، إن مصر والكاميرون تربطهما علاقات ثنائية وثيقة خاصة أن مصر تتواجد هناك من خلال  عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتجارة، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة  وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوجه نحو إفريقيا لكن مازلنا لم نصل للمستوي المطلوب .

وأضاف الجبلي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني الأول، أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة زيارة عدد من دول غرب أفريقا من ضمنها الكاميرون وعدة بلاد أخري، مشيراً إلى أن الزيارات خلال الفترة الماضية ركزت على شرق أفريقيا.

وأكمل الجبلي، أن غرب أفريقا كعديد من الدول الأفريقية الغنية بالمواد الخام الهامه للصناعة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكاميرون لا يتعدي 60 مليون دولار تقريباً  جميعها في صالح مصر.

وأوضح أن مصر تصدر للكاميرون في قطاعات الأسمنت والأسمدة وغيرها ويتم استيراد بعض الحاصلات الزراعية مثل الكاكاو، مشيرا إلى أن الوفد الكاميروني قام بزيارة عدد كبير من المصانع المصرية خلال الأيام الماضية لدراسة السوق المصري وإمكانية الاستثمار مع الشركات المصرية.

وأشار الجبلي إلي أن الكاميرون من الدول الهامه تجارياً في غرب أفريقيا خاصة أن لديها إمكانيات جيدة ستعود بالفائدة على مصر .

وتوقع الجبلي، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكاميرون وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى السوق هناك يعد بيئة جيدة للاستثمارات المصرية والمواد الخام مشيراً  إلي أن السفير الكاميروني  لفت إلى أن اتحاد الصناعات ببلده سيوجه دعوه لاتحاد الصناعات المصرية لزيارة المناطق الصناعية هناك .

وقال إلى أن الكاميرون من الدول الأفريقية الغنية  المتوقع أن تشهد اكتشافات غنية بالنفط والغاز ولديها كثير من المواد الخام والذهب والنيكيل وغيرها وهي بلد زراعية ومخزن غذاء لدول منطقة وسط أفريقيا، موضحاً أن التحدي الأكبر في الإنتقال من الزراعه الريفية البدائية إلي الزراعه الحديثة وتحويل محاصيل من أجل تصدير المنتجات النهائية بطريقة تنافسية، مؤكدا على أهمية التركيز على القارة الأفريقية وفق توجهات الدولة المصرية نحو فتح أسواق جديدة، خاصة أن لديها العديد من الإمكانيات التي يجب استغلالها لتعزيز التجارة والاستثمار، كالموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة.

وشهد الاجتماع  حضور كل من سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد سفراء الدول الإفريقية في مصر ووفد دولة الكاميرون وعدد من أعضاء لجنة الشئون الأفريقية باتحاد الصناعات المصرية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

ترشيحاتنا

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تعرف عليها

اليوم الوطني السعودي.. احتفال بالتراث والتاريخ وفخر بالإنجازات والتقدم

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودية موديل 2023 .. صور

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

تكلفتها مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن المدينة السكنية بالضبعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

علاج الصداع النصفي| حيل سحرية للتخلص من الألم

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ