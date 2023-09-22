رئيس لجنة الشئون الأفريقية: زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والكاميرون

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية باتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس النواب، إن مصر والكاميرون تربطهما علاقات ثنائية وثيقة خاصة أن مصر تتواجد هناك من خلال عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتجارة، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوجه نحو إفريقيا لكن مازلنا لم نصل للمستوي المطلوب .

وأضاف الجبلي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني الأول، أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة زيارة عدد من دول غرب أفريقا من ضمنها الكاميرون وعدة بلاد أخري، مشيراً إلى أن الزيارات خلال الفترة الماضية ركزت على شرق أفريقيا.

وأكمل الجبلي، أن غرب أفريقا كعديد من الدول الأفريقية الغنية بالمواد الخام الهامه للصناعة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكاميرون لا يتعدي 60 مليون دولار تقريباً جميعها في صالح مصر.

وأوضح أن مصر تصدر للكاميرون في قطاعات الأسمنت والأسمدة وغيرها ويتم استيراد بعض الحاصلات الزراعية مثل الكاكاو، مشيرا إلى أن الوفد الكاميروني قام بزيارة عدد كبير من المصانع المصرية خلال الأيام الماضية لدراسة السوق المصري وإمكانية الاستثمار مع الشركات المصرية.

وأشار الجبلي إلي أن الكاميرون من الدول الهامه تجارياً في غرب أفريقيا خاصة أن لديها إمكانيات جيدة ستعود بالفائدة على مصر .

وتوقع الجبلي، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكاميرون وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى السوق هناك يعد بيئة جيدة للاستثمارات المصرية والمواد الخام مشيراً إلي أن السفير الكاميروني لفت إلى أن اتحاد الصناعات ببلده سيوجه دعوه لاتحاد الصناعات المصرية لزيارة المناطق الصناعية هناك .

وقال إلى أن الكاميرون من الدول الأفريقية الغنية المتوقع أن تشهد اكتشافات غنية بالنفط والغاز ولديها كثير من المواد الخام والذهب والنيكيل وغيرها وهي بلد زراعية ومخزن غذاء لدول منطقة وسط أفريقيا، موضحاً أن التحدي الأكبر في الإنتقال من الزراعه الريفية البدائية إلي الزراعه الحديثة وتحويل محاصيل من أجل تصدير المنتجات النهائية بطريقة تنافسية، مؤكدا على أهمية التركيز على القارة الأفريقية وفق توجهات الدولة المصرية نحو فتح أسواق جديدة، خاصة أن لديها العديد من الإمكانيات التي يجب استغلالها لتعزيز التجارة والاستثمار، كالموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة.

وشهد الاجتماع حضور كل من سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد سفراء الدول الإفريقية في مصر ووفد دولة الكاميرون وعدد من أعضاء لجنة الشئون الأفريقية باتحاد الصناعات المصرية .