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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس حزب المؤتمر: الوطنية للانتخابات تدير فترة الاستحقاق بنزاهة

مجدي مرشد نائب رئيس
مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الفترة القادمة هي فترة استحقاق جمهوري هام جدا لانتخاب رئيسا لجمهورية مصر العربية للفترة القادمة.

النزاهة والشفافية فى الانتخابات الرئاسية

وقال  “مرشد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “٨ الصبح ”المذاع على فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر إن بعد المؤتمر الأخير للهيئة الوطنية للإنتخابات أن هناك ضمانات بأن الانتخابات سوف تشهد نوع من النزاهة والشفافية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية هي المسئولة عن كل إجراءات الإنتخابات بداية من فتح كل اجرءات الترشيح إلى إعلان النتيجة فهو نوع من الاستحقاق الجمهوري الذي يجب أن يشارك فيه كل المصريين.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التوجه للانتخاب لاختيار من يقود مصر في المرحلة القادمة.

يتم الإنتظار الخطوات التي تضعها الهيئة الوطنية للإنتخابات

واوضح، ان الحزب عقد اكثر من إجتماع في المكتب السياسي ورؤية من هم المرشحين المحتملين، ورؤية الحزب لمرشح معين عن غيره، وفي هذه المرحلة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان بأن يتقدم بالترشيح، وتم الإعلان من قبل حزب المؤتمر  بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخري وان الحزب سيؤيد الرئيس لرئاسة مصر، ومن ثم يتم الإنتظار الخطوات التي تضعها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

 

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