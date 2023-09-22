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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني: علاقتنا مع سوريا صامدة والصداقة بين البلدين ما تزال راسخة

لقاء الرئيس الصيني
لقاء الرئيس الصيني وبشار الأسد

وقعت سوريا  والصين اليوم، الجمعة، اتفاقية التعاون الاستراتيجي عقب لقاء قمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج  والسوري، بشار الأسد، عقد في مدينة خانجو الصينية.


ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، وقال الأسد خلال اللقاء: "أعبر عن سعادتي لزيارتنا للصين التي تقف مع القضايا العادلة للشعوب منطلقة من المبادئ القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تشكل أساس السياسة الصينية في المحافل الدولية والمبنية على استقلال الدول واحترام إرادة الشعوب ونبذ الإرهاب".


وأكد  أن "هناك تأييداً دولياً واسعاً لمبادرات الصين الخمس المهمة، مبادرة الحضارة العالمية والأمن العالمي والتنمية العالمية المتجسدة في مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية للجميع عبر التكامل لا عبر الصدام".


كما أعرب  عن تطلع سوريا بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية مشيراً إلى رفض كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا.


واعتبر الرئيس السوري أن: "هذه الزيارة مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالما متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد".


وأعرب الأسد عن تمنياته بأن "يؤسس لقاء اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات، ليكون جسراً إضافياً للتعاون يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين".


وختم بالقول: "أتوجه بالشكر لكم شخصياً وللحكومة الصينية على كل ما قمتم به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في قضيته ومعاناته ومحنته، وأتمنى للشعب الصيني الصديق المزيد من الانتصارات العلمية والحضارية والإنسانية".

 

وبدوره قال الرئيس الصيني إن "سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة مشيراً إلى أن سورية كانت واحدة من الدول التي طرحت مشروع قرار لاستعادة الصين مقعدها في الأمم المتحدة".


وأكد الرئيس الصيني أن "العلاقات السورية – الصينية صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية منذ 67 عاماً وأن الصداقة بين البلدين لا تزال راسخة مع مرور الزمن".


وتابع: "سنعلن اليوم عن إقامة الشراكة الاستراتيجية السورية – الصينية وذلك سيكون حدثاً مفصلياً مهماً في تاريخ العلاقات الثنائية في وجه الأوضاع الدولية غير المستقرة".


وشدد الرئيس الصيني على حرص بلاده على بذل جهود مشتركة بشكل مستمر لتبادل الدعم الثابت بين سورية والصين وتعزيز التعاون فيما بينهما للدفاع عن العدالة والسلم الدوليين.

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