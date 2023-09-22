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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم طلاب.. مسلحون يختطفون العشرات من جامعة في نيجيريا

مسلحون يختطفون 35
مسلحون يختطفون 35 شخصا من جامعة في نيجيريا

أفادت وسائل الإعلام العالمية بقيام مسلحون في نيجيريا باختطاف 35 شخصا من جامعة بولاية زامفارا.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم حاكم ولاية زامفارا، موجيرا يوسف، إن مسلحين في نيجيريا اختطفوا 35 شخصا من جامعة في شمال غرب ولاية زامفارا يوم الجمعة، وهو أول عملية اختطاف كبير تشمل الطلاب هذا العام.


وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت العصابات المسلحة بالشمال الغربي، حيث قامت بالمثير من عمليات الاختطاف للحصول على فدية ونهبت المجتمعات المحلية وقتلت المدنيين. ولم تحقق محاولات قوات الأمن لوقف هياجها سوى القليل من النجاح.


وقال المسؤول النيجيري  إن المسلحون احتجزوا  24 طالبا و10 عمال وحارس أمن في الساعات الأولى من يوم الجمعة من جامعة جوساو الفيدرالية.


وأصبحت عمليات اختطاف الطلاب، التي كانت ذات يوم تكتيكا سيئ السمعة من قبل المسلحين لتخويف السكان، صناعة لكسب المال للعصابات المسلحة التي تطالب بدفع فدية.

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