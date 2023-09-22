الكشف على380 مريضاً فى قافلة علاجية في منشأة صبري أبو علم بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية للقافلة الطبية الاستثنائية مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة ، في قرية برهام مركز الستاموني ببلقاس تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

و تم توقيع الكشف على 380 مريضاً . وضمت 6 عيادات منهم ( باطنة - أطفال - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل لتحاليل الدم

وجاء بيان القافلة كالتالي

الباطنة 75 ، صدر. 50

الأطفال 75 ، النساء و تنظيم الأسرة 50، الجلدية 55

الأسنان 75

تم إجراء 65 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ 45 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوى

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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