عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصديق وقت الضيق.. خطيب الأوقاف يكشف عن مواقف النبي مع أصحابه

الشيخ أحمد شرف الدين
الشيخ أحمد شرف الدين من علماء وزارة الأوقاف

قال الشيخ أحمد شرف الدين، من علماء وزارة الأوقاف، إن الله تعالى اطلع على قلوب عباده، فوجد أنقاها قلب محمد، فاصطفاه للرسالة، ثم اطلع على قلوب عباده، فوجد أنقاها قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة النبي.

 

وأضاف أحمد شرف الدين، في خطبة الجمعة، التي نقلها التليفزيون المصري، من مسجد الأربعين بقرية ميت غراب، بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن موضوع بعنوان "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه"، أن النبي كان خير الأصحاب لأصحابه، وهو القائل "خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه".

 

وتابع: كان النبي متواضعا لأصحابه عند اللقاء، فيقوم للقائهم ولا ينصرف عنهم حتى ينصرفوا، ولا ينزع يده في السلام حتى ينزعه صحابته يديهم، وكان يحبهم ويعلمهم.

 

واستشهد بما ورد عن سيدنا معاوية بن الحكم، يقول (بينما أنا أصلي مع النبي، إذا عطس رجل مع القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت، ما شأنكم تنظرون إلي، فضربوا بأياديهم على أفخادهم، فلما رأيتهم يصمتونني فصمت، فلما انتهى رسول الله من الصلاة، فما رأيت معلما أحسن منه، فما ضربني ولا قهرني، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.

 

كما كان رسول الله، يثني على أصحابه ويعلي من شأنهم، فهو القائل: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأًصدقهم حياءً عثمان، وأقدرهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح.

 

الأوقاف النبي مسجد الاربعين خطبة الجمعة الأصحاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ومفاجأة بكلية الهندسة

إسماعيل باكيا: مراتي فتحت دماغي بفازة وكنت بستحمل عشان ابني

طائرات عسكرية وناقلات جنود بجزيرة ياس الإماراتية ووزارة الدفاع تحذر ..ماذا يحدث؟

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأنسولين.. ابتكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكري

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

فيديو

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

50 مليون دولار.. تفاصيل رفض الزمالك لعرض الفيفا المغري/ فيديو جراف

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ