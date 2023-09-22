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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سباب وضرب.. حقيقة تعدي شابين على طالبة وتهديد الأسرة في المحلة

فتاة
فتاة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن خبر متضمناً قيام شابين يستقلان دراجة نارية بالتعدي على طالبة بالضرب ومحاولة التحرش بها لإجبارها على استقلال الدراجة النارية رفقتهما حال سيرها مترجلة بأحد الشوارع بمدينة المحلة بالغربية والإدعاء بتعرض أسرة الطالبة إلى تهديدات من قبل أسرة الشابين لإجبارهم على التنازل عن البلاغ. 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (سائقين مركبة "توك توك") لقيامهما بالتعدى على (نجلتها سن 17) بالسب والشتم والضرب "دون إحداث إصابتها" وأمكن ضبط المتهمان وإعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح.. كما نفت تعرض نجلتها للتحرش أو لثمة تهديدات من أسرة المتهمان. 

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التعدي على طالبة المواقع الأخبارية بشوارع المحلة تحرش دراجة نارية ربة منزل

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