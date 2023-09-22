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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. افتتاح مسجد الأربعين واستلام الدفعة 35 من لحوم صكوك الأضاحي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان عام مجلس ومدينة السنبلاوين في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مسجد الاربعين بقرية ميت غراب مركز ومدينة السنبلاوين .

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدين السنبلاوين .


وشهد " المحافظ " و "وزير الأوقاف " استلام وتسلم الدفعه الدفعة 35 من لحوم صكوك الاضاحي بإجمالي 3 طن ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتي الآن 82 طنا علي الأسر الأولي بالرعاية تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي .

وأكد "وزير الأوقاف" أنه سيتم ايصال صكوك الاضاحي الي مستحقيه بكل عزه وكرامه في منازلهم وممنوع نهائيا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .


وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الاضاحي وإطعام الطعام والسلع الغذائية المتنوعه علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

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أعضاء مجلس النواب دكتور محمد مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الاوقاف مديرية التضامن الاجتماعي محافظ الدقهلية لحوم صكوك الاضاحى

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