الدقهلية.. افتتاح مسجد الأربعين واستلام الدفعة 35 من لحوم صكوك الأضاحي

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان عام مجلس ومدينة السنبلاوين في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مسجد الاربعين بقرية ميت غراب مركز ومدينة السنبلاوين .

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدين السنبلاوين .



وشهد " المحافظ " و "وزير الأوقاف " استلام وتسلم الدفعه الدفعة 35 من لحوم صكوك الاضاحي بإجمالي 3 طن ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتي الآن 82 طنا علي الأسر الأولي بالرعاية تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي .

وأكد "وزير الأوقاف" أنه سيتم ايصال صكوك الاضاحي الي مستحقيه بكل عزه وكرامه في منازلهم وممنوع نهائيا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .



وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الاضاحي وإطعام الطعام والسلع الغذائية المتنوعه علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

FB_IMG_1695384633542

FB_IMG_1695384631355

FB_IMG_1695384628320

FB_IMG_1695384621853

FB_IMG_1695384618496

FB_IMG_1695384615161

FB_IMG_1695384612455

FB_IMG_1695384610002

FB_IMG_1695384607762